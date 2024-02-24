Шалений рекорд від Nvidia

Нещодавно компанія Nvidia опублікувала свій фінансовий звіт. Його позитивні дані так вплинули на інвесторів, що вони кинулися купувати її акції. В результаті лише за день капіталізація Nvidia стрибнула аж на 277 мільярдів доларів.

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Це зростання стало рекордним в історії Волл-стріт. Зараз одна акція Nvidia коштує аж 785 доларів, а загальна ринкова капіталізація компанія сягнула фантастичних 1,96 трильйона доларів.

Чим спровокований такий попит? Річ у тім, що квартальний звіт компанії перевершив усі можливі очікування. Попит на чипи для штучного інтелекту настільки виріс, що темп компанії випереджає навіть найсміливіші прогнози аналітиків.

Цікаво! Ще нещодавно рекорд належав Meta Platforms – 2 лютого капіталізація компанії Цукерберга виросла на 196 мільярдів доларів.

З початку 2024 рок ціна акцій Nvidia виросли аж на 58%. Це загалом четверта частина приросту S&P 500 з початку року. Інші виробники мікрочипів також продемонстрували зростання, але не таке стрімке.

Перспективи Nvidia важливі не лише для акціонерів, а й власників індексних фондів, адже вони широко представлені на пенсійних накопичувальних рахунках.