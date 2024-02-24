Безумный рекорд от Nvidia
Недавно компания Nvidia опубликовала свой финансовый отчет. Его положительные данные так повлияли на инвесторов, что они бросились покупать ее акции. В результате только за день капитализация Nvidia прыгнула аж на 277 миллиардов долларов.
Интересно Не только цена: как анализировать аудиторию и формировать предложение
Этот рост стал рекордным в истории Уолл-стрит. Сейчас одна акция Nvidia стоит аж 785 долларов, а общая рыночная капитализация компания достигла фантастических 1,96 триллиона долларов.
Чем спровоцирован такой спрос? Дело в том, что квартальный отчет компании превзошел все возможные ожидания. Спрос на чипы для искусственного интеллекта настолько вырос, что темп компании опережает даже самые смелые прогнозы аналитиков.
С начала 2024 года цена акций Nvidia выросли аж на 58%. Это в целом четвертая часть прироста S&P 500 с начала года. Другие производители микрочипов также продемонстрировали рост, но не такой стремительный.
Перспективы Nvidia важны не только для акционеров, но и владельцев индексных фондов, ведь они широко представлены на пенсионных накопительных счетах.