Китай обмежив експорт: Європейські постачальники автозапчастин зупиняють виробництво

Європейські виробники автозапчастин змушені скорочувати або повністю зупиняти виробництво через проблеми з постачанням рідкоземельних елементів після запровадження експортних обмежень з боку Китаю.

Китай обмежив експорт

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Асоціацію європейських автопостачальників (CLEPA), передає 24 Канал. За інформацією CLEPA, із сотень поданих з квітня заявок на експортні ліцензії схвалено лише близько 25%.

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Частину з них відхилили через "суто процедурні підстави". Зокрема, у деяких випадках китайська сторона вимагає надати конфіденційні відомості, які зокрема пов'язані з інтелектуальною власністю.

Якщо ситуація не зміниться, протягом 3 – 4 тижнів може зупинитися ще більше заводів у Європі – запаси критично скорочуються,

– попередила CLEPA.

Зауважте. Нестача рідкоземельних елементів вдарила не лише по автовиробниках, а й по компаніях у галузі авіації, мікроелектроніки та оборони. На тлі цього галузеві об'єднання з Німеччини, США та Індії закликають свої уряди втрутитися та чинити тиск на Китай з метою пом'якшення обмежень.