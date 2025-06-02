Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив економічний оглядач В'ячеслав Ширяєв, наголосивши, що це стане потрясінням, тому що будуть порушені всі ланцюги у сфері технологій, адже на Тайвані зав'язані сотні найбільших компаній, які виготовляють комп'ютери, побутову техніку та багато чого іншого.

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Чим ризикує Китай

Тайвань не встиг перенести виробничі потужності в США. А блокування через війну суднохідних шляхів, які поблизу, може коштувати економіці втратою мільярдів щодня. Тоді, зі слів економічного оглядача, Китай випаде одразу з багатьох економічних ланцюжків. Крім того, він ймовірно потрапить під санкції.

Які будуть наслідки від обмеження китайської економіки для світової? Це страшніше ядерного вибуху. Тому я не очікую ніяких рухів Китаю в бік Тайваню. Це не в інтересах Китаю наразі ламати все, що він намагається зберегти у протистоянні з Трампом,

– озвучив Ширяєв.

В ситуації з митами США, зі слів економічного оглядача, Пекін діє дуже тонко, дипломатично, терпляче. Китайці не поспішають, а замість того, аби нагнітати риторику, спокійно перерозподіляють експортні потоки, які тепер зайві в США, в інші країни світу.

"Хоча не знаю, наскільки в китайській компартії оцінюють ризики нестабільності через економічні проблеми та розмірковують над тим, чи не потрібна їм зараз маленька переможна війна задля укріплення влади", – зазначив Ширяєв.

Економічний оглядач підсумував, що мотиви, які режими використовують для виправдання своїх зовнішньополітичних авантюр частіше за все сховані від загалу. З погляду економіки, це, за його переконанням, буде справжньою катастрофою для Китаю і Південно-Східної Азії, а для Заходу це обернеться серйозним шоком на ринках.

Нагадаємо, що США підвищили мита для Китаю, у відповідь на це Пекін теж впровадив нові тарифи. Згодом китайська сторона закликала Вашингтон скасувати нові тарифи та розпочати конструктивний діалог. Після переговорів обидві країни уклали угоду на 90 днів, яка була покликана розв'язати проблему торгового дефіциту між країнами в розмірі 1,2 трильйона доларів.