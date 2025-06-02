Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал экономический обозреватель Вячеслав Ширяев, отметив, что это станет потрясением, потому что будут нарушены все цепи в сфере технологий, ведь на Тайване завязаны сотни крупнейших компаний, которые производят компьютеры, бытовую технику и многое другое.

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Чем рискует Китай

Тайвань не успел перенести производственные мощности в США. А блокирование из-за войны судоходных путей, которые вблизи, может стоить экономике потерей миллиардов ежедневно. Тогда, по словам экономического обозревателя, Китай выпадет сразу из многих экономических цепочек. Кроме того, он вероятно попадет под санкции.

Какие будут последствия от ограничения китайской экономики для мировой? Это страшнее ядерного взрыва. Поэтому я не ожидаю никаких движений Китая в сторону Тайваня. Это не в интересах Китая сейчас ломать все, что он пытается сохранить в противостоянии с Трампом,

– озвучил Ширяев.

В ситуации с пошлинами США, по словам экономического обозревателя, Пекин действует очень тонко, дипломатично, терпеливо. Китайцы не спешат, а вместо того, чтобы нагнетать риторику, спокойно перераспределяют экспортные потоки, которые теперь лишние в США, в другие страны мира.

"Хотя не знаю, насколько в китайской компартии оценивают риски нестабильности из-за экономических проблем и размышляют над тем, не нужна ли им сейчас маленькая победоносная война для укрепления власти", – отметил Ширяев.

Экономический обозреватель подытожил, что мотивы, которые режимы используют для оправдания своих внешнеполитических авантюр чаще всего скрыты от общественности. С точки зрения экономики, это, по его убеждению, будет настоящей катастрофой для Китая и Юго-Восточной Азии, а для Запада это обернется серьезным шоком на рынках.

Напомним, что США повысили пошлины для Китая, в ответ на это Пекин тоже ввел новые тарифы. Впоследствии китайская сторона призвала Вашингтон отменить новые тарифы и начать конструктивный диалог. После переговоров обе страны заключили соглашение на 90 дней, которое было призвано решить проблему торгового дефицита между странами в размере 1,2 триллиона долларов.