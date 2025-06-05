Китай ограничил экспорт

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ассоциацию европейских автопоставщиков (CLEPA), передает 24 Канал. По информации CLEPA, из сотен поданных с апреля заявок на экспортные лицензии одобрено лишь около 25%.

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Часть из них отклонили из-за "чисто процедурных оснований". В частности, в некоторых случаях китайская сторона требует предоставить конфиденциальные сведения, которые в частности связаны с интеллектуальной собственностью.

Если ситуация не изменится, в течение 3 – 4 недель может остановиться еще больше заводов в Европе – запасы критически сокращаются,

– предупредила CLEPA.

Заметьте. Недостаток редкоземельных элементов ударил не только по автопроизводителям, но и по компаниям в области авиации, микроэлектроники и обороны. На фоне этого отраслевые объединения из Германии, США и Индии призывают свои правительства вмешаться и оказать давление на Китай с целью смягчения ограничений.