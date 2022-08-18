Усі торговці будуть зобов'язані встановити POS-термінали: уряд затвердив поетапний план

Уряд України затвердив терміни, до яких торговці різних категорій повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані товари чи надані послуги. До початку 2026 року POS-термінали зобов'язані встановити всі, зокрема й продавці на ринках.

Першими забезпечити безготівкові розрахунки мають торговці з населених пунктів чисельністю населення у понад 25 тисяч осіб – вимога діятиме вже з 1 січня 2023 року. Про всі етапи, категорії та винятки – читайте далі.

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Граничні терміни встановлення POS-терміналів торговцями різних категорій

За постановою Кабінету Міністрів від 29 липня 2022 року, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків, зокрема й з використанням електронних платіжних засобів, застосунків або пристроїв, за продані ними товари або надані послуги.

При цьому вимога стосується й тих товарів та послуг, реалізація або надання яких здійснюється дистанційно. Так, визначено терміни, до настання яких торговці повинні встановити POS-термінали:

до 1 січня 2023 року – ті, які займаються господарською діяльністю у населених пунктах з чисельністю населення у понад 25 тисяч осіб;

до 1 січня 2024 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тисяч осіб;

до 1 січня 2025 року – продавці у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тисяч осіб.

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Крім того, з 1 січня 2026 року забезпечити безготівкові розрахунки повинні торговці, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку 1 групи, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Додамо, що вимога встановлення POS-терміналів у згадані вище терміни при цьому не поширюється на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях громад, що розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій.

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