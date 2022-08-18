Первыми обеспечить безналичные расчеты должны торговцы из населенных пунктов численностью населения более 25 тысяч человек – требование будет действовать уже с 1 января 2023 года. Обо всех этапах, категориях и исключениях – читайте дальше.

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Предельные сроки установки POS-терминалов торговцами разных категорий

Согласно постановлению Кабинета Министров от 29 июля 2022 года, торговцы должны обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов, в том числе с использованием электронных платежных средств, приложений или устройств, за проданные ими товары или предоставленные услуги.

При этом требование касается и тех товаров и услуг, реализация или предоставление которых осуществляется дистанционно. Так, определены сроки, до наступления которых торговцы должны установить POS-терминалы:

до 1 января 2023 года – те, которые занимаются хозяйственной деятельностью в населенных пунктах с численностью населения более 25 тысяч человек;

до 1 января 2024 года – торговцы, которые осуществляют хозяйственную деятельность в населенных пунктах с численностью населения от 5 до 25 тысяч человек;

до 1 января 2025 года – продавцы в населенных пунктах с численностью населения менее 5 тысяч человек.

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Кроме того, с 1 января 2026 года обеспечить безналичные расчеты должны торговцы, физические лица-предприниматели, плательщики единого налога 1 группы, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, выездную или выносную торговлю, продажу собственно выращенной или откормленной продукции.

Добавим, что требование установления POS-терминалов в указанные выше сроки при этом не распространяется на торговцев, осуществляющих хозяйственную деятельность на территориях общин, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий.

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