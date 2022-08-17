По прогнозам Нацбанка, в будущем востребованными в Украине будут те специалисты, которые будут заниматься восстановлением инфраструктуры и производственных мощностей, а также специалисты в области логистики. Сервис "OLX Работа" уже сейчас фиксирует рост спроса работодателей на представителей отдельных рабочих профессий.

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Кого ищут работодатели во время войны

В начале года, еще до полномасштабного вторжения россии, в Украине чаще всего искали работников в области торговли и транспорта. В январе на сервисе поиска работы было размещено более 8 тысяч вакансий для продавцов, почти 5 тысяч для водителей, а также почти 1,9 тысячи для охранников.

Сейчас на рынке фиксируется тенденция к снижению количества предложений в целом. Вместе с тем изменились и самые популярные среди работодателей вакансии. Так, самыми востребованными по состоянию на июль 2022 года являются:

водители – почти 4,8 тысячи вакансий;

продавцы – 3,7 тысячи предложений работы, что более чем вдвое меньше , чем в январе, однако до сих пор в топе;

, чем в январе, однако до сих пор в топе; менеджеры по продажам – 2,3 тысячи вакансий.

Кроме того, с началом полномасштабной войны актуальность приобрели вакансии в сфере производства. В июле работодатели активно искали швей и портных – спрос против января этого года вырос втрое, до 1,6 тысячи предложений работы.

Также вдвое зафиксирован рост потребности в разнорабочих – их сейчас ищут 1,8 тысячи раз, когда в начале года таких вакансий было почти 900.

Предложение зарплаты

Важность логистики, восстановления и производства в условиях военного положения сделали рабочие специальности более востребованными, однако зарплаты у большинства таких специалистов стали ниже. К примеру, хотя сейчас и резко вырос спрос на швей и портных, им сейчас предлагают меньшее финансовое вознаграждение, чем в начале года.

В то же время, есть и те специалисты, которые сегодня могут зарабатывать больше, чем до 24 февраля. В частности, значительно выросли зарплаты менеджеров по продажам и операторов колл-центров.

Где работу найти легче всего

В крупных городах продолжает функционировать немало предприятий, и найти работу в мегаполисах, как и до полномасштабного вторжения россии, сейчас легче всего. Лидерам по количеству вакансий в июле, по данным "OLX Работа", были:

Киевская область – 17,8 тысячи предложений;

Одесская область – 6,8 тысячи вакансий;

Днепропетровская область – 6,5 тысячи предложений;

Запорожская область – 3,3 тысячи вакансий;

Львовская область – почти 2,2 тысячи предложений.

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