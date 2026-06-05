Росія атакувала завод "Яготинське для дітей": є загиблі та постраждалі

Унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київщині постраждало підприємство. Воно виробляє дитяче харчування під брендом "Яготинське для дітей".

Наслідки атаки дронів по заводу "Яготинське для дітей"

Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля компанії, повідомили в ДСНС.

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Відомо, що під час атаки "Шахедів" четверо людей загинули, ще четверо постраждали. Після влучання на підприємстві виникла масштабна пожежа адміністративної будівлі.

На місці працюють рятувальні служби та аварійні бригади. Через сильне задимлення та пошкодження конструкцій триває пошук людей, які могли залишатися всередині будівлі на момент атаки.

Інформація щодо кількості потерпілих та можливих людей під завалами уточнюється.

Наслідки атаки / фото ДСНС

Наслідки атаки / фото ДСНС

Наслідки атаки / фото ДСНС

Ворог атакує Київщину

О 7:53 на Броварський район Київщини поширилась загроза удару ворожих безпілотників. Повітряні сили писали про рух БпЛА із Чернігівщини на Київську область.

Вже о 8:09 місцева влада проінформувала про підвищену загрозу удару та роботу сил протиповітряної оборони.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали в ОВА.

Вже за кілька хвилин у цьому районі пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

Разом із цим в ОВА нагадали не фотографувати та не знімати роботу українських оборонців та вкотре закликали дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги й перебувати в укриттях.

Як відпрацювала ППО?

Загалом ворог запустив 216 ударних БпЛА різних типів, зокрема реактивні "Шахеди". Також противник вдарив двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з окупованої частини Запоріжжя. Про це повідомляють Повітряні сили.

Станом на 07:30 сили ППО знешкодили 198 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни. На жаль, не минулося без влучань. Відомо про прильоти 16 БпЛА на 13 локаціях, а також падіння уламків на 12 локаціях.

Керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей,

– уточнили військові.

Вранці 5 червня Запоріжжя знову було під обстрілом. Ворог влучив по приватному сектору. Пошкоджень зазнали 11 будинків.