ТРЦ Ocean Plaza переказав державі 1,4 мільярди гривень: куди спрямували кошти

Торговельно-розважальний центр Ocean Plaza переказав 1,4 мільярди гривень до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії. Гроші надійшли завдяки прибутку від управління ТРЦ, частка якого належить державі.

Як розприділили кошти

Про це повідомили у компанії "Ланіта Інвест" – міноритарному акціонері торговельно-розважального центру виданню LIGA.net, передає 24 Канал. У компанії зауважили, що такий результат став можливим завдяки ефективному та прозорому управлінню об'єктом.

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У коментарі "Ланіта Інвест" ідеться, що участь бізнесу у фінансуванні державних ініціатив має стати не винятком, а нормою: це і про соціальну відповідальність, і про реальний внесок у відновлення інфраструктури та довіру суспільства.

Довідково. "Ланіта Інвест" володіє 33,5% Ocean Plaza через компанію UDP бізнесмена Андрія Іванова. Основний пакет у 66,65% контролює Фонд держмайна України, який планує виставити частку на відкритий аукціон. Проте приватизація затягується – хоча держава вже отримала актив і права вимоги за кредитом, подальших кроків поки не зроблено.

Залученість бізнесу у відбудову

Учасники ринку вважають, що ФДМУ має не зупинятися на статусі формального кредитора, а забезпечити стабільний фінансовий потік для бюджету, особливо в умовах воєнного часу. Один із варіантів – конкурентна приватизація з чіткими зобов'язаннями нового інвестора щодо обслуговування боргу.

Зазначають, що Ocean Plaza – один із прикладів, як комерційні структури можуть інтегруватися в систему післявоєнного відновлення та працювати не лише на прибуток, а й на стабільність країни.