Як розприділили кошти

Про це повідомили у компанії "Ланіта Інвест" – міноритарному акціонері торговельно-розважального центру виданню LIGA.net, передає 24 Канал. У компанії зауважили, що такий результат став можливим завдяки ефективному та прозорому управлінню об'єктом.

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У коментарі "Ланіта Інвест" ідеться, що участь бізнесу у фінансуванні державних ініціатив має стати не винятком, а нормою: це і про соціальну відповідальність, і про реальний внесок у відновлення інфраструктури та довіру суспільства.

Довідково. "Ланіта Інвест" володіє 33,5% Ocean Plaza через компанію UDP бізнесмена Андрія Іванова. Основний пакет у 66,65% контролює Фонд держмайна України, який планує виставити частку на відкритий аукціон. Проте приватизація затягується – хоча держава вже отримала актив і права вимоги за кредитом, подальших кроків поки не зроблено.

Залученість бізнесу у відбудову

Учасники ринку вважають, що ФДМУ має не зупинятися на статусі формального кредитора, а забезпечити стабільний фінансовий потік для бюджету, особливо в умовах воєнного часу. Один із варіантів – конкурентна приватизація з чіткими зобов'язаннями нового інвестора щодо обслуговування боргу.

Зазначають, що Ocean Plaza – один із прикладів, як комерційні структури можуть інтегруватися в систему післявоєнного відновлення та працювати не лише на прибуток, а й на стабільність країни.