Ocean Plaza Ротенберга перейде у власність України

Вищий антикорупційний суд дозволив конфіскувати майно російського мільярдера та близького друга Путіна. ТРЦ Ocean Plaza Ротенберга буде передане в управління Фонду держмайна.

Ocean Plaza перейде у власність України

Голова фракції "Слуга народу", Давид Арахамія розповів, що рішення набере чинності через 10 днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку

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Давид Арахамія Голова фракції "Слуга народу" Але шансів на успіх у них немає. Майно близького друга Путіна перейде у власність держави й буде передане в управління Фонду держмайна.

Що цьому передувало

У квітні 2022 року наближеному до Путіна російському олігарху Аркадію Ротенбергу повідомили про підозру за фактом фінансування дій із метою зміни меж території або державного кордону України та ухилення від сплати податків.

Ротенберг управляв акціями київського торговельного центру через підконтрольні комерційні структури в Україні та за кордоном. У такий спосіб олігарх контролює 66% корпоративних прав Ocean Plaza.

У серпні минулого року Офіс Генпрокурора передав під управління АРМА корпоративні права Ocean Plaza, інших компаній та 350 мільйонів гривень.

Вартість вилучених активів становить 300 мільйонів доларів, повідомили в СБУ.