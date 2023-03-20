Ocean Plaza перейдет в собственность Украины

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке

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Давид Арохамия Глава фракции "Слуга народа" Но шансов на успех у них нет. Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества.

Обратите внимание! Стоимость изъятых активов составляет 300 миллионов долларов, сообщили в СБУ.

Что этому предшествовало

В апреле 2022 года приближенном к Путину российскому олигарху Аркадию Ротенбергу сообщили о подозрении по факту финансирования действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и уклонения от уплаты налогов.

Ротенберг управлял акциями киевского торгового центра через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за границей. Таким образом, олигарх контролирует 66% корпоративных прав Ocean Plaza.

В августе прошлого года Офис Генпрокурора передал в управление АРМА корпоративные права Ocean Plaza, других компаний и 350 миллионов гривен.