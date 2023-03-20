Ocean Plaza перейдет в собственность Украины
Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что решение вступит в силу через 10 дней, если сторона ответчика не захочет обжаловать его в апелляционном порядке
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Но шансов на успех у них нет. Имущество близкого друга Путина перейдет в собственность государства и будет передано в управление Фонда госимущества.
Что этому предшествовало
- В апреле 2022 года приближенном к Путину российскому олигарху Аркадию Ротенбергу сообщили о подозрении по факту финансирования действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины и уклонения от уплаты налогов.
- Ротенберг управлял акциями киевского торгового центра через подконтрольные коммерческие структуры в Украине и за границей. Таким образом, олигарх контролирует 66% корпоративных прав Ocean Plaza.
- В августе прошлого года Офис Генпрокурора передал в управление АРМА корпоративные права Ocean Plaza, других компаний и 350 миллионов гривен.
Кто такой Ротенберг
Ротенберг входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России и принимал непосредственное участие в строительстве так называемого "Крымского моста". Также он причастен к финансированию промышленного производства боеприпасов для оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих против Украины.
Источник: СБУ