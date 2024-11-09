Одеський виробник протезів перейшов у приватні руки: за скільки мільйонів його продали

Фонд держмайна продовжує наповнювати бюджет шляхом приватизації. Продаж деяких лотів приносить десятки мільйонів гривень.

Успішний аукціон

8 листопада Фонд державного майна продав єдиний майновий комплекс Одеського експериментального протезно-ортопедичного підприємства. В аукціоні брали участь два учасники, повідомляє 24 Канал з посиланням на Prozorro.Продажі.

Читайте також В Італії почали продавати повітря: який сувенір можна провести з собою з озера Комо

Стартова ціна лота складала 46,37 мільйона гривень. За підсумками торгів переможцем стало ТОВ "Альфа Біонік", зареєстроване у Миколаєві. За підприємство компанія викладе 53,5 мільйона гривень.

Переможець також впродовж 6 місяців повинен погасити борги та не допустити звільнення працівників. Основну профільну діяльність не можна змінювати 10 років.

Що відомо про переможця аукціону

ТОВ "Альфа-Біонік" почало роботу у 2020 році. Бенефеціарами є Денис Фідченко з Одеси та громадянка Грузії Мадлена Вардеросян. Компанія робить протези, ортези, ортопедичне взуття, крісла колісні тощо.

У травні "Альфа-Біонік" намагалося купити протезно-ортопедичне підприємство у Миколаєві. Втім, за результатами аукціону було обрано іншого переможця.