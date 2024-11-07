Що відомо про цей сувенір

Таку ексклюзивну пропозицію створила компанія Italy Comunica. Одна банка натурального повітря з озера Комо місткістю 400 мілілітрів коштує 9,9 євро, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Цікаво, що мер Комо Алессандро Рапінезе не оцінив таку ідею. Урядовець заявив, що, на його думку, туристи мають купувати інші сувеніри після відвідування озера, а не банки з повітрям.

Кількість людей, як приїжджають, щоб побачити Комо, щорічно зростає. Статистика свідчить, що лише у 2023 році це визначне місце відвідало більш як 5,6 мільйона осіб.

Зверніть увагу! Комо не перше місце, де можна придбати місцеве повітря. Такі пропозиції з'являлися раніше і в інших туристичних місцях, зокрема, в Ісландії, Англії, Північній Ірландії, Шотландії.