Что известно об этом сувенире

Такое эксклюзивное предложение создала компания Italy Comunica. Одна банка натурального воздуха из озера Комо емкостью 400 миллилитров стоит 9,9 евро, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Интересно, что мэр Комо Алессандро Рапинезе не оценил такую идею. Чиновник заявил, что, по его мнению, туристы должны покупать другие сувениры после посещения озера, а не банки с воздухом.

Количество людей, как приезжают, чтобы увидеть Комо, ежегодно растет. Статистика свидетельствует, что только в 2023 году это выдающееся место посетило более 5,6 миллиона человек.

Обратите внимание! Комо не первое место, где можно приобрести местный воздух. Такие предложения появлялись раньше и в других туристических местах, в частности, в Исландии, Англии, Северной Ирландии, Шотландии.