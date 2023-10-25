Китайський забудовник Evergrande зазнав краху: його засновник втратив майже увесь статок

Китайський будівельний гігант Evergrande переживає далеко не найкращі часи. Це яскраво ілюструють статки його власника – вони майже розтанули.

Криза компанія та обвал статків

Проблеми Evergrande можуть стати найбільшим корпоративним крахом в історії Китаю. Донедавна гігант очолював бум на ринку нерухомості, а вже зараз його акції розпродують за безцінь.

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Зараз статки засновника Evergrande Хуей Ка Яна становлять 979 мільйонів доларів, вони впали на 98%. У компанії є також багато боргів, тому її акції продають всього лиш по 3 центи за штуку. З серпня цей показник впав аж на 86%.

Кредитори пильно стежать за статками Хуея, адже в разі повного краху компанії вони хочуть забезпечити собі повернення бодай якоїсь частки капіталу. Що стосується скоєних магнатом злочинів, то розслідування ще триває,

– повідомляють аналітики.

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Ще в 2017 році статки Хуейя складали 42 мільярди доларів, він був другою найбагатшою людиною Азії. Зараз він перебуває під постійним наглядом поліції, що робить шанси на те, що його компанія матиме бодай якісь перспективи, вкрай низькими. 30 жовтня магнат має постати перед судом, і там же буде розглядатися питання про повну ліквідацію Evergrande.

Чи може Хуей врятуватися

Якщо з Хуея знімуть звинувачення та дозволять залишитися у компанії, то існує можливість провести реструктуризацію боргів. Якщо ж суд вирішить ліквідувати компанію, то усі активи дістануть кредиторам, а акціонери залишаться ні з чим.