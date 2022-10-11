Мільярдер Юрій Мільнер заявив, що вийшов з російського громадянства

Російський підприємець та інвестор Юрій Мільнер заявив, що разом зі своєю сім'єю відмовився від громадянства Росії. Процес виходу буцімто офіційно завершився влітку цього року.

Примітно, що у першій половині 2022 року він посів 15 сходинку у рейтингу найбагатших за версією російського Forbes. Проте зараз Мільнер наполягає на тому, що начебто не був у Росії з 2014 року, не має жодних активів на території країни-агресорки й ще 1999 року отримав громадянство Ізраїлю.

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Заява Мільнера

Юрій Мільнер є співзасновником та ексочільником російської Mail.ru Group, а також засновником інвестиційної компанії DST Global. Його дітище вкладало у такі відомі бренди, як Facebook, Wish, Byju's, а 2011 року DST Global придбала значну частку у Twitter.

Тепер, на тлі введення західними країнами персональних санкцій проти низки російських багатіїв та олігархів, Мільнер заявив у своєму твітері, що він – більше не громадянин Росії.

Моя сім'я і я покинули Росію "з кінцями" у 2014 році, після анексії Росією Криму. І цього літа ми офіційно завершили процес відмови від російського громадянства,

– написав багатій.

Чому російські багатії відмовляються від громадянства своєї країни

Навесні 2022 року низка російських мільярдерів заявили про те, що не хочуть, аби їх вважали громадянами Росії. Дехто відкрито зазначав, що боїться потрапити у санкційні списки західних країн на тлі повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну.

Серед тих, хто не бажає, аби їх асоціювали з Росією, зокрема:

засновник Telegram Павєл Дуров;

співзасновник Playrix Ігорь Бухман;

нафтовий бізнесмен Євгєній Швідлер;

співзасновник Revolut Нік Сторонський.

Всі вони мають громадянства інших країн, проте, чи позбулись багатії разом з тим російського громадянства – точно невідомо.