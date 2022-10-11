Примечательно, что в первой половине 2022 года он занял 15 строчку в рейтинге самых богатых по версии российского Forbes. Однако сейчас Мильнер настаивает на том, что якобы не был в России с 2014 года, не имеет никаких активов на территории страны-агрессора и еще в 1999 году получил гражданство Израиля.

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Заявление Мильнера

Юрий Мильнер является соучредителем и экс-главой российской Mail.ru Group, а также основателем инвестиционной компании DST Global. Его детище вкладывало в такие известные бренды, как Facebook, Wish, Byju's, а в 2011 году DST Global приобрела значительную долю в Twitter.

Теперь, на фоне введения западными странами персональных санкций против ряда российских богачей и олигархов, Мильнер заявил в своем твиттере, что он больше не гражданин России.

Моя семья и я покинули Россию "с концами" в 2014 году, после аннексии Россией Крыма. И этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства,

– написал богач.

Почему российские богачи отказываются от гражданства своей страны

Весной 2022 года ряд российских миллиардеров заявили о том, что не хотят, чтобы их считали гражданами России. Некоторые открыто отмечали, что боятся попасть в санкционные списки западных стран на фоне полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину.

Среди тех, кто не желает, чтобы их ассоциировали с Россией, в частности:

основатель Telegram Павел Дуров;

соучредитель Playrix Игорь Бухман;

нефтяной бизнесмен Евгений Швидлер;

соучредитель Revolut Ник Сторонский.

Все они имеют гражданства других стран, однако, лишились ли богачи вместе с тем российского гражданства – точно неизвестно.