Один з найбільших банків Росії відмовився виплачувати борги

6 березня 2023, 14:55
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Джерело:

Reuters

Російський банк "Тінькофф" скасував виплату процентних платежів за єврооблігаціями, номінованими в доларах. Це сталось через декілька днів після того, як банк опинився під санкціями.

"Тінькофф" відмовився виконувати зобов'язання за облігаціями

Російський банк "Тінькофф" опинився у десятому санкційному пакеті ЄС у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. "Тінькофф" був змушений призупинити торгівлю в євро, а його додаток було видалено з App Store.

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  • Банк випускав єврооблігації TCS Finance DAS, які також входить до групи TCS.
  • 3 березня цього року "Тінькофф" повідомив, що відсотки за облігаціями 15 березня автоматично анулюють. 
Зверніть увагу! Власники облігацій вважатимуться такими, "що безповоротно відмовилися від свого права на отримання і більше не матимуть жодних прав проти емітента або будь-якої іншої сторони щодо виплати відсотків за березень 2023 року".

Чи міг "Тінькофф" відмовитись від зобов'язань

Російський банк також повідомив, що документація щодо облігацій дозволяє емітенту скасувати купонні виплати.

У поточних умовах ми ухвалили рішення про відміну одного платежу з метою проведення додаткової роботи з обліку інтересів усіх інвесторів, у тому числі за межами Росії,
– заявили у банку у відповідь на запит Reuters.

Зверніть увагу! Російський банк "Тінькофф" входить до 13 системно важливих фінансових установ Центрального банку Росії. 
Автор: Дар'я Вереньова