Один з найбільших банків Росії відмовився виплачувати борги

Російський банк "Тінькофф" опинився у десятому санкційному пакеті ЄС у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії на територію України. "Тінькофф" був змушений призупинити торгівлю в євро, а його додаток було видалено з App Store.

Банк випускав єврооблігації TCS Finance DAS, які також входить до групи TCS.

3 березня цього року "Тінькофф" повідомив, що відсотки за облігаціями 15 березня автоматично анулюють.

Чи міг "Тінькофф" відмовитись від зобов'язань

Власники облігацій вважатимуться такими, "що безповоротно відмовилися від свого права на отримання і більше не матимуть жодних прав проти емітента або будь-якої іншої сторони щодо виплати відсотків за березень 2023 року".

Російський банк також повідомив, що документація щодо облігацій дозволяє емітенту скасувати купонні виплати.

У поточних умовах ми ухвалили рішення про відміну одного платежу з метою проведення додаткової роботи з обліку інтересів усіх інвесторів, у тому числі за межами Росії,

– заявили у банку у відповідь на запит Reuters.

Російський банк "Тінькофф" входить до 13 системно важливих фінансових установ Центрального банку Росії.