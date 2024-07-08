Український бізнес відреагував на цинічний удар по "Охматдиту": хто та яку допомогу надав

Росія завдала цинічного удару по центральній дитячі лікарні Києва "Охматдит". Український бізнес не залишився осторонь і почав активно допомагати, щоб медзаклад якомога швидше відновився.

Різні компанії та підприємці об’єднали зусилля, щоб надати термінову допомогу постраждалим та сприяти відновленню лікарні. Про те, які бізнеси долучилися до доброї справи – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як український бізнес допомагає "Охматдиту"

Український бізнес миттєво відреагував на масований удар з боку Росії, внаслідок якого було пошкоджено центральну дитячу лікарню Києва "Охматдит". Компанії надають фінансову допомогу, технічну підтримку та гуманітарну допомогу для відновлення лікарні та допомоги постраждалим.

CEO Добробуту Вадим Шекман повідомив про негайну реакцію компанії.

Руйнувань зазнав новий корпус токсикології та діалізу. В той час, як почався обстріл, йшли операції, постраждали й лікарі… Майже одразу ми відправили на місце трагедії всі наші 7 карет швидкої, які в цей час були на рейсі,

– написав він.

Шекман додав, що лікарні Добробуту прийняли у себе трьох постраждалих діток, які вже отримують всю необхідну медичну допомогу. Ще 10 поранених дітей швидка Добробуту транспортувала до інших лікарень Києва. Вся медична допомога, яка надається дітям – безкоштовна.

Фінансова група Investment Capital Ukraine (ICU) пожертвувала на допомогу "Охматдиту" 5 мільйонів гривень

Український підприємець, президент корпорації TERWIN Руслан Шостак виділив 1 мільйон гривень на відновлення клініки.

Керівник департаменту зі зв’язків з громадськістю в Епіцентр К Юлія Чудновець повідомила, що компанія надасть будівельну техніку для розбору завалів та сприятиме відбудові пошкоджених приміщень.

Інвестиційно-девелоперська компанія Taryan Group та Нова Пошта перераховують по 1 мільйону гривень на відновлення лікарні.

Інтернет-магазин книжок BOOKCHEF зробив донат сумою 200 000 грн.

"BOOKCHEF також долучається до допомоги, робимо донат сумою 200 000 грн і закликаємо небайдужі бізнеси та людей долучитися на допомогу у будь-який можливий спосіб", – мовиться у повідомлені компанії.

Також 2 мільйони гривень надасть компанія Genesis та її CEO Володимир Многолєтній.

"Ми передамо 1 млн грн від Genesis і ще 1 млн грн від мене особисто на закриття нагальних потреб лікарні. Також запустили внутрішній збір в нашій екосистемі – всі зібрані гроші передамо в Охмадит", – написав Многолєтній.

Також відомо, що McDonald's Ukraine передасть увесь їхній прибуток від продажу чізбургера 9 липня спрямують на підтримку та цільові потреби "Охматдиту".

ПриватБанк та його корпоративний благодійний фонд “Допомагати просто!” виділили 3 мільйони гривень.

Водночас співзасновник Monobank Олег Гороховський відкрив збір разом із UNITED24, в рамках якого для “Охматдит” планували зібрати 100 мільйонів гривень. За три години збору потрібну суму було зібрало, але збір продовжується.

Інші компанії також долучилися до допомоги:

Аврора (5 мільйонів гривень);

Сільпо (1 мільйон гривень);

Varus (1 мільйон гривень);

АВТ Баварія (10 мільйонів гривень);

А-Банк (1 мільйон гривень);

Акордбанк (1 мільйон гривень);

Uber (2 мільйони гривень);

Netpeak Group (2 мільйони гривень);

АЛЛО (1 мільйон гривень);

Фора (1 мільйон гривень);

Grammarly (20 мільйонів гривень);

Autostrada (5 мільйонів гривень);

Київстар (10 мільйонів гривень);

ОККО (10 мільйонів гривень).

Український бізнес допомагає "Охматдиту" / Скриншоти з соціальних мереж

Влаштовують акції та допомагають матеріально

Українські бізнеси долучають до допомоги не лише фінансово, а й матеріально. Зокрема, компанії надають інструменти для того, щоб розбирати завали, питну воду та багато іншого.

Небайдужі допомагають не лише грошима: