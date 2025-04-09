Один з найбільших втозаправних комплексів планує орендувати 19 АЗС у Києві

ТОВ "Окко-Драйв", що є частиною холдингу "ОККО" Віталія Антонова (мережа АЗС "ОККО" налічує понад 400 автозаправних станцій), планує взяти в оренду 19 автозаправних станцій, розташованих у Києві.

Оренда 19 комплексів

Як повідомляє Антимонопольний комітет України (АМКУ), розпочато розслідування концентрації ринку у вигляді оренди ТОВ "Окко-Драйв" активів ТОВ "Автобансервіс", ТОВ "КЛО" та ТОВ "Джинджер-С", інформує 24 Канал.

Дивіться також У березні впали ціни на пальне: як змінилася вартість

Зокрема, йдеться про оренду 19 майнових комплексів, які складаються з автозаправних станцій у столиці. Кінцевими бенефіціарами цих компаній є Олександр Кац та Ігор Чернявський.

Що цьому передувало

В лютому цього року АМКУ також надав дозвіл концерну "Галнафтогаз" (власник бренду "ОККО") на придбання 50% акцій ТОВ "Перша національна мережа електрозаправних комплексів ТОКА".

Довідково. ТОКА – один з лідерів на ринку зарядної інфраструктури для електромобілів в Україні. Мережа має понад 200 станцій у таких містах, як Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Ужгород та інші. З 2019 року ТОКА співпрацює з "ОККО", встановлюючи зарядні станції на їхніх автозаправних комплексах.

Бренд "ОККО", що входить до складу концерну "Галнафтогаз", також включає мережу закладів харчування, в тому числі ресторанів під брендами A la minute, Pasta Mia та Meiwei.