Аренда 19 комплексов в аренду

Как сообщает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), начато расследование концентрации рынка в виде аренды ООО "Окко-Драйв" активов ООО "Автобансервис", ООО "КЛО" и ООО "Джинджер-С", информирует 24 Канал.

Смотрите также В марте упали цены на топливо: как изменилась стоимость

В частности, речь идет о аренде 19 имущественных комплексов, которые состоят из автозаправочных станций в столице. Конечными бенефициарами этих компаний являются Александр Кац и Игорь Чернявский.

Что этому предшествовало

В феврале этого года АМКУ также предоставил разрешение концерну "Галнафтогаз" (владелец бренда "ОККО") на приобретение 50% акций ООО "Первая национальная сеть электрозаправочных комплексов ТОКА".

Справочно. ТОКА – один из лидеров на рынке зарядной инфраструктуры для электромобилей в Украине. Сеть имеет более 200 станций в таких городах, как Киев, Одесса, Львов, Днепр, Ужгород и другие. С 2019 года ТОКА сотрудничает с "ОККО", устанавливая зарядные станции на их автозаправочных комплексах.

Бренд "ОККО", входящий в состав концерна "Галнафтогаз", также включает сеть заведений питания, в том числе ресторанов под брендами A la minute, Pasta Mia и Meiwei.