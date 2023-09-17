У Криму росіяни вперше продали "націоналізоване" майно українців: кому належали активи

Окупаційна влада Криму похизувалася тим, що продала за аукціону майно, яке конфіскувала в українців. Такі торги відбулися вперше від анексії півострова.

Росіяни взялися за продаж майна, яке конфіскували в українців після анексії півострова. Цікаво, що на цей крок вони пішли після того, як втратили впевненість у тому, що Крим залишиться під їхнім контролем.

Цікаво Польща, Угорщина та Словаччина самостійно продовжили ембарго на українське зерно

Як повідомив глава окупаційної адміністрації тимчасово окупованого Криму Владімір Константінов, вже відбулися 8 аукціонів з продажу майна, яке належало українцям. Загальна вартість житлової та комерційної нерухомості склала 6,3 мільйона доларів. Росіяни збираються продовжити конфіскацію майна українців з його подальшим продажем.

Ми не дозволимо цій публіці, яка спонсорує вбивства російських людей, яка підтримує терористичний київський режим, заробляти на наших жителях,

– видав Константінов.

Цікаво, що серед тих, у кого конфіскували майно, є й Нестор Шуфрич, якого затримали за підозрою у державній зраді. Дружба з росіянами, георгіївські стрічки та мундири не захистили активи Шуфрича від конфіскації. Також у списку фігурують імена Ігоря Коломойського, Рината Ахметова, Арсенія Яценюка, Сергія Тарути.

У майбутньому окупаційна влада Криму хоче продовжили продаж "націоналізованого" майна українців, серед яких "квартира Зеленських".