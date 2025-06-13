Meta інвестує 14,3 мільярди доларів у Scale AI і переманює його засновника

Олександр Ванґ, засновник і генеральний директор компанії Scale AI, оголосив про своє рішення залишити посаду. Він приєднається до Meta.

Meta інвестує 14,3 мільярдів у Scale AI

Цей крок є частиною стратегічного партнерства між компаніями, у межах якого Meta інвестує 14,3 мільярди доларів у стартап, отримавши 49% частку, але без права голосу. Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму Ванґа, який він оприлюднив на платформі X, передає 24 Канал.

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"Можливості такого масштабу часто мають свою ціну. У цьому випадку ціною став мій відхід. Бути вашим CEO було найбільшою честю мого життя", – написав він.

Хто стане новим CEO Scale AI

Місце Ванґа на посаді CEO Scale AI посяде Джейсон Дродж – колишній директор зі стратегії компанії, який раніше працював у Benchmark і обіймав керівну посаду в Uber.

Важливо. Разом із Ванґом до Meta перейде невелика команда співробітників Scale AI.

Стратегія у Meta

У Meta Ванґ займатиметься розвитком напрямку суперінтелекту, який генеральний директор компанії Марк Цукерберґ визначив ключовим пріоритетом на 2025 рік.

Meta підтвердила стратегічну співпрацю зі Scale AI, наголосивши, що партнерство допоможе посилити роботу над підготовкою даних для ШІ-моделей. Зазначили, що рішення ухвалено на тлі зростаючої конкуренції з боку OpenAI та Alphabet, а також стриманої реакції на останню модель Meta – Llama.

Попри нове партнерство, Scale AI заявила, що Meta не матиме доступу до клієнтських даних, а співпраця з іншими замовниками – включно з Google, Microsoft і OpenAI – триватиме в звичному режимі. Meta і надалі залишатиметься одним із найбільших клієнтів компанії.