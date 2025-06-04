Деталі угоди

Як повідомляє Bloomberg, контракт уклали після завершення державної підтримки атомної станції, передає 24 Канал. У межах домовленостей Constellation інвестуватиме в модернізацію Клінтон та збільшення її потужності на 30 МВт. Крім того, компанія розглядає можливість будівництва другого енергоблоку, який уже має попереднє федеральне схвалення.

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Що спонукало до цього Meta

Зростання попиту на електроенергію через розвиток центрів обробки даних і штучного інтелекту змушує технологічні гіганти шукати стабільні, безвуглецеві джерела енергії. Укладений контракт з Meta може стати прикладом для інших компаній, що планують довгострокові інвестиції у надійне енергозабезпечення.

Довідково. Clinton – одна з ключових атомних станцій США, яка працює з 1987 року. Її потужності вистачає для забезпечення електроенергією близько 800 тисяч американських домогосподарств. У 2024 році Constellation подала заявку на продовження дії ліцензії АЕС до 2047 року.

На тлі новин про контракт з Meta акції Constellation зросли на понад 13% на передринкових торгах, досягнувши 355,5 доларів. Це сигнал, що ринок позитивно реагує на партнерства між IT-компаніями та постачальниками "зеленої" енергії.