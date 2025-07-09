"Казино без реєстрації" закінчилися: в Україні заблокували сотні гральних сайтів
- В Україні заблокували 133 нелегальних онлайн-казино та зупинили ключові фінансові канали незаконного бізнесу.
- Нелегальний ринок онлайн-гемблінгу генерує обіг від 3 до 5 мільярдів гривень щоквартально, а бюджет втрачає до 10 мільярдів гривень недоотриманих податків щороку.
В Україні спецслужби завершили масштабну операцію із блокування 133 нелегальних онлайн-казино, що працювали в українському сегменті інтернету.
Заблокували 133 онлайн-казино
Операція відбулася згідно з розпорядженням Державної служби спеціального зв'язку. Інтернет-провайдери мали заблокувати доступ до зазначених сайтів до 8 липня включно, повідомила Асоціація українських операторів грального бізнесу (АУОГБ), інформує 24 Канал.
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Крім обмеження доступу до онлайн-ресурсів, вдалося зупинити ключові фінансові канали незаконного бізнесу. Зокрема, припинено функціонування нелегальних платіжних сервісів і заблоковано P2P-транзакції.
Тіньовий гемблінг: скільки втрачає бюджет
За оцінками АУОГБ, нелегальний ринок онлайн-гемблінгу в Україні генерує щоквартальний обіг від 3 до 5 мільярдів гривень. При цьому, за даними Міністерства цифрової трансформації, до 50% ринку азартних ігор і досі функціонує в тіні. Через це бюджет щороку втрачає до 10 мільярдів гривень недоотриманих податків.
Для порівняння: у 2024 році легальні оператори сплатили до бюджету понад 17 мільярдів гривень, а лише за перші чотири місяці 2025 року – ще 6,4 мільярда.
У червні агентство PlayCity, яке працює під егідою Мінцифри, передало до Національної комісії з електронних комунікацій (НКЕК) перелік із 824 нелегальних казино з вимогою про блокування.