Які податки платить ФОП, що продає товари онлайн у 2026 році

Продаж товарів через інтернет-магазин, маркетплейс або соціальні мережі не звільняє підприємця від сплати податків. Сума платежів залежить від групи ФОП, обсягу доходу та того, чи потрібно використовувати касовий апарат або його програмний аналог.

Які податки сплачує ФОП за онлайн-продажі

Підприємець, який продає товари через власний сайт, маркетплейси або соціальні мережі, може працювати на спрощеній системі оподаткування, якщо відповідає встановленим вимогам, зазначають у Державній податковій службі. Найчастіше для такого бізнесу розглядають другу або третю групу єдиного податку. Вибір залежить від обсягу продажів, кількості працівників та інших умов діяльності.

Зверніть увагу! Для ФОП другої групи основні платежі у 2026 році – єдиний податок, військовий збір та єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Максимальна ставка єдиного податку становить 1 729,40 гривні на місяць, однак конкретну ставку визначає місцева рада. Військовий збір становить 864,70 гривні на місяць, а мінімальний ЄСВ – 1 902,34 гривні на місяць. Отже, за максимальної ставки єдиного податку загальна сума цих платежів становить 4 496,44 гривні на місяць.

Для ФОП третьої групи розмір податків залежить від отриманого доходу. Якщо підприємець не є платником ПДВ, він сплачує єдиний податок за ставкою 5% доходу та військовий збір у розмірі 1% доходу. Якщо ФОП обирає ставку єдиного податку 3%, він також має сплачувати ПДВ за правилами, передбаченими для його діяльності. Мінімальний ЄСВ за себе у 2026 році становить 1 902,34 гривні на місяць, якщо немає законних підстав для звільнення від сплати.

Важливо! Водночас перша група єдиного податку зазвичай не підходить для повноцінної інтернет-торгівлі. Вона призначена, зокрема, для роздрібного продажу товарів із торговельних місць на ринках, тому початок продажів через сайт, соціальні мережі чи маркетплейси може не відповідати умовам перебування на цій групі.

Чи потрібен ФОПу касовий апарат під час продажу товарів онлайн

Окрім податків, підприємець має враховувати правила проведення розрахункових операцій. Продаж товарів через інтернет не звільняє від використання реєстратора розрахункових операцій (РРО) або програмного РРО (ПРРО), якщо конкретний спосіб оплати підпадає під вимоги законодавства. Покупцеві потрібно надати фіскальний чек у паперовій або електронній формі.

Зверніть увагу! Ці вимоги можуть стосуватися оплати банківською карткою на сайті, через платіжний сервіс або післяплати під час отримання посилки. Водночас спосіб розрахунку має значення: звичайний переказ коштів із рахунку покупця на поточний рахунок продавця за реквізитами IBAN, без використання платіжної картки, за загальним правилом не потребує проведення операції через РРО/ПРРО. Тому підприємцю варто перевірити не лише те, де він продає товари, а й те, як саме отримує оплату.

Також для онлайн-торгівлі важливо правильно оформити підприємницьку діяльність. ФОП має зареєструвати відповідні КВЕДи, вести облік доходів і дотримуватися обмежень обраної групи єдиного податку. Якщо підприємець використовує РРО або ПРРО, необхідно виконувати вимоги щодо його реєстрації та формування чеків.

Важливо! Отже, перед запуском онлайн-магазину варто визначити оптимальну групу оподаткування, порахувати регулярні платежі та перевірити вимоги до фіскалізації. Це допоможе уникнути ситуації, коли продажі вже приносять дохід, але обрана модель роботи не відповідає податковим правилам.

Нещодавно ми писали, що підприємці на спрощеній системі мають не лише вчасно сплачувати єдиний податок, а й правильно вказувати його суму у звітності. Навіть якщо гроші надійшли до бюджету в повному обсязі, помилка в декларації може стати підставою для фінансових санкцій.