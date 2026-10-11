Коли податкова може оштрафувати ФОП

Якщо під час камеральної перевірки декларації ФОП – платника єдиного податку третьої групи виявлять заниження податкового зобов’язання, підприємцю можуть нарахувати штраф, пише ДПС.

При цьому факт повної сплати єдиного податку сам по собі не гарантує звільнення від відповідальності.

Відомо, що камеральна перевірка відбувається без окремого виїзду до підприємця. Податківці аналізують подані декларації, розрахунки та інші дані, які використовуються для перевірки правильності податкової звітності:

Загалом контролюючий орган може перевірити декларацію або уточнюючий розрахунок протягом 30 календарних днів після останнього дня граничного строку подання документа. Якщо підприємець подав звітність із запізненням, відлік починається з дати її фактичного подання. Для декларацій, до яких додано заяву про повернення бюджетного відшкодування, передбачені окремі правила.

Якщо під час перевірки виявлять порушення, податкова складає відповідний акт.

Які штрафи загрожують ФОП

Підприємці самостійно відповідають за правильність розрахунку єдиного податку, повноту та своєчасність його сплати, а також за дотримання строків подання звітності.

Якщо результати перевірки свідчать про заниження або завищення податкового чи іншого грошового зобов’язання, контроль за яким здійснює податкова, контролюючий орган має сам визначити належну до сплати суму.

Розмір штрафу залежить від характеру порушення:

10% від визначеної суми податкового зобов’язання – за порушення, через яке податкова самостійно визначає суму зобов’язання на передбачених Податковим кодексом підставах;

– за порушення, через яке податкова самостійно визначає суму зобов’язання на передбачених Податковим кодексом підставах; 25% – якщо контролюючий орган доведе, що порушення було умисним;

– якщо контролюючий орган доведе, що порушення було умисним; 50% – якщо відповідне порушення повторно вчинене протягом 1 095 календарних днів.

Отже, фінансові наслідки можуть бути значними, особливо якщо податкова доведе умисність дій або зафіксує повторне порушення.

Як ФОП можуть уникнути штрафів

Податкове законодавство передбачає випадки, коли платника можуть звільнити від фінансової відповідальності за податкове правопорушення.

Зокрема, це можливо, якщо підприємець самостійно виправив помилки в раніше поданих деклараціях або розрахунках, а також сплатив самостійно донараховані податкові зобов’язання і передбачені законом штрафні санкції.

Тому підприємцям варто перевіряти не лише факт сплати єдиного податку, а й правильність заповнення декларацій.

До слова, бізнесу готують штрафи до 102 тисяч гривень. Йдеться про законопроєкт №16098, який пропонує змінити відповідальність за порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

Найбільше зміни можуть зачепити саме підприємства. Зокрема, автори законопроєкту пропонують суттєво збільшити фінансові санкції за неналежну взаємодію з контролюючими органами.



