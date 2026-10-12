Какие налоги уплачивает ФЛП за онлайн-продажи

Предприниматель, продающий товары через собственный сайт, маркетплейсы или социальные сети, может работать по упрощенной системе налогообложения, если соответствует установленным требованиям, отмечают в Государственной налоговой службе. Чаще всего для такого бизнеса рассматривают вторую или третью группу единого налога. Выбор зависит от объема продаж, количества работников и других условий деятельности.

Обратите внимание! Для ФЛП второй группы основные платежи в 2026 году – единый налог, военный сбор и единый социальный взнос (ЕСВ). Максимальная ставка единого налога составляет 1 729,40 гривны в месяц, однако конкретную ставку определяет местный совет. Военный сбор составляет 864,70 гривны в месяц, а минимальный ЕСВ – 1 902,34 гривны в месяц. Таким образом, при максимальной ставке единого налога общая сумма этих платежей составляет 4 496,44 гривны в месяц.

Для ФЛП третьей группы размер налогов зависит от полученного дохода. Если предприниматель не является плательщиком НДС, он уплачивает единый налог по ставке 5% от дохода и военный сбор в размере 1% от дохода. Если ФЛП выбирает ставку единого налога 3%, он также должен уплачивать НДС в соответствии с правилами, предусмотренными для его деятельности. Минимальный ЕСВ за себя в 2026 году составляет 1 902,34 гривны в месяц, если нет законных оснований для освобождения от уплаты.

Важно! В то же время первая группа единого налога, как правило, не подходит для полноценной интернет-торговли. Она предназначена, в частности, для розничной продажи товаров с торговых мест на рынках, поэтому начало продаж через сайт, социальные сети или маркетплейсы может не соответствовать условиям пребывания в этой группе.

Нужен ли ФЛП кассовый аппарат при продаже товаров онлайн

Помимо налогов, предприниматель должен учитывать правила проведения расчетных операций. Продажа товаров через интернет не освобождает от использования регистратора расчетных операций (РРО) или программного РРО (ПРРО), если конкретный способ оплаты подпадает под требования законодательства. Покупателю необходимо предоставить фискальный чек в бумажной или электронной форме.

Обратите внимание! Эти требования могут касаться оплаты банковской картой на сайте, через платежный сервис или наложенным платежом при получении посылки. В то же время способ расчета имеет значение: обычный перевод средств со счета покупателя на текущий счет продавца по реквизитам IBAN, без использования платежной карты, по общему правилу не требует проведения операции через РРО/ПРРО. Поэтому предпринимателю следует проверить не только то, где он продает товары, но и то, как именно получает оплату.

Также для онлайн-торговли важно правильно оформить предпринимательскую деятельность. ФЛП должен зарегистрировать соответствующие КВЭДы, вести учет доходов и соблюдать ограничения выбранной группы единого налога. Если предприниматель использует РРО или ПРРО, необходимо соблюдать требования по его регистрации и формированию чеков.

Важно! Итак , перед запуском интернет-магазина следует определить оптимальную группу налогообложения, рассчитать регулярные платежи и проверить требования к фискализации. Это поможет избежать ситуации, когда продажи уже приносят доход, но выбранная модель работы не соответствует налоговым правилам.

Недавно мы писали, что предприниматели, работающие по упрощенной системе должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Даже если деньги поступили в бюджет в полном объеме, ошибка в декларации может стать основанием для финансовых санкций.