Укрзалізниця оновлює ціни вперше за 7 років

"Укрзалізниця" перегляне ціни на низку товарів, які реалізуються у поїздах далекого сполучення. Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 до 20 гривень.

Це вперше за 7 років

Індексацію планують уже від завтра, 18 червня, про це повідомили у пресслужбі компанії, передає 24 Канал. Зазначають, що навіть після підвищення вартість чаю залишатиметься нижчою за середньоринкову.

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Підняття цін має компенсувати операційні витрати, які компанія не переглядала з 2018 року. За цей час зросли ціни на сировину, енергоносії, логістику та споживчі товари в цілому.

Що ще подорожчає

Окрім чаю, перегляд цін стосуватиметься газованої та негазованої води; розчинної кави; кавового напою "3 в 1". Нова ціна – 20 гривень за позицію.

Без змін залишиться вартість напоїв у швидкісних поїздах Інтерсіті+. А також ціни на гарячі обіди, які реалізуються у рамках пілотного проєкту на низці поїздів далекого сполучення.

В поїздах наразі до замовлення доступні: 3 види класичного чаю; 3 види авторського чаю; капсульна та дріп-кава, та оновлений вибір снеків. Упоїздах міжнародного сполучення є також десертне меню, а у дитячих вагонах – спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка

У 4 поїздах триває тестування повноцінних ланчів: деруни, плов, курка з картоплею, сирники.