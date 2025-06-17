Повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
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Які наслідки атаки на інфраструктуру Укрзалізниці
У ніч на 17 червня Росія завдала чергового масштабного удару по Україні. Основним напрямком атаки стало місто Київ.
У компанії повідомили, що внаслідок ворожої атаки постраждала залізнична інфраструктура.
Сьогодні вночі під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області,
– йдеться у повідомленні.
Наслідки атаки на залізничну інфраструктуру / Фото Укрзалізниці
На фото можна помітити, що ворог зокрема уразив вагони із зерном.
Нагадаємо, що у ніч на 17 червня Росія випустила по Україні 440 БпЛА різних типів та 32 ракети. Протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника, 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.