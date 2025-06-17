Сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

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Какие последствия атаки на инфраструктуру Укрзализныци

В ночь на 17 июня Россия нанесла очередной масштабный удар по Украине. Основным направлением атаки стал город Киев.

В компании сообщили, что в результате вражеской атаки пострадала железнодорожная инфраструктура.

Сегодня ночью во время массированной воздушной атаки получила повреждения железнодорожная инфраструктура в Киеве и области,

– говорится в сообщении.

Последствия атаки на железнодорожную инфраструктуру / Фото Укрзализныци

На фото можно заметить, что враг в частности поразил вагоны с зерном.

Напомним, что в ночь на 17 июня Россия выпустила по Украине 440 БпЛА различных типов и 32 ракеты. Противовоздушной обороной обезврежено 428 средств воздушного нападения противника, 262 сбито огневыми средствами, 166 – локально потеряны.