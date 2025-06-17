Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В Киеве после массированной атаки изменения в движении транспорта 17 июня

Из-за повреждения контактной сети временно остановлено движение трамвайных маршрутов № 15 и № 22. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий. В КГГА отметили, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Также перекрыто движение транспорта на улице Бориспольской. Движение автобусных маршрутов № 51, 63, 115 организовано:

станция метро "Лыбедская" – улица Привокзальная;

улица Космонавта Поповича – улица Привокзальная;

Контрактовая площадь – улица Привокзальная.

Кроме того, перекрыто движение транспорта на улице Николая Василенко.

Автобусный маршрут 14Т курсирует так: Контрактовая площадь – улица Николая Василенко.

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Также в КГГА сообщили, что из-за ликвидации последствий российской атаки на улицах Сырецкой, Вячеслава Черновола и на проспекте Воздушных Сил общественный транспорт курсирует с изменениями.

Движение транспорта на улицах Сырецкой и Вячеслава Черновола перекрыто.

Автобусный маршрут № 72 курсирует по улицам Куреневской и Кирилловской. Далее – по собственному маршруту.

Автобусный маршрут № 75 разворачивается на Кольцевой дороге.

Съезд с Кольцевой дороги на проспект Воздушных Сил перекрыт полицией,

– отметили в КГГА.

Движение автобусного маршрута № 78 организовано до Кольцевой дороги.

Обратите внимание! В 07:20 глава МВД Игорь Клименко сообщил, что количество жертв в результате атаки России на Киев возросло до 14. По состоянию на эту минуту – 44 раненых.



24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате террористической атаки России. Вечная память!