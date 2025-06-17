Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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У Києві після масованої атаки зміни в русі транспорту 17 червня

Через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух трамвайних маршрутів № 15 і № 22. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків. У КМДА зазначили, що про відновлення руху повідомлять додатково.

Також перекрито рух транспорту на вулиці Бориспільській. Рух автобусних маршрутів № 51, 63, 115 організовано:

станція метро "Либідська" – вулиця Привокзальна;

вулиця Космонавта Поповича – вулиця Привокзальна;

Контрактова площа – вулиця Привокзальна.

Окрім того, перекритий рух транспорту на вулиці Миколи Василенка.

Автобусний маршрут 14Т курсує так: Контрактова площа – вулиця Миколи Василенка.

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Також у КМДА повідомили, що через ліквідацію наслідків російської атаки на вулицях Сирецькій, В'ячеслава Чорновола і на проспекті Повітряних Сил громадський транспорт курсує зі змінами.

Рух транспорту на вулицях Сирецькій і В'ячеслава Чорновола перекритий.

Автобусний маршрут № 72 курсує вулицями Куренівською та Кирилівською. Далі – за власним маршрутом.

Автобусний маршрут № 75 розвертається на Кільцевій дорозі.

З'їзд із Кільцевої дороги на проспект Повітряних Сил перекритий поліцією,

– наголосили в КМДА.

Рух автобусного маршруту № 78 організований до Кільцевої дороги.

Зверніть увагу! О 07:20 глава МВС Ігор Клименко повідомив, що кількість жертв внаслідок атаки Росії на Київ зросла до 14. Станом на цю хвилину – 44 поранених.



24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих внаслідок терористичної атаки Росії. Вічна пам'ять!