OpeаAI пропонує медіа гроші за матеріал для навчання штучного інтелекту: які суми готові платити

Творець ChatGPT вже встряг у гучні скандали через використання чужого контенту для навчання свого штучного інтелекту. Тепер компанія діє обачніше та намагається запобігти судовим переслідуванням.

Чималі гроші за дані для навчання AI

Компанія OpenAI почала пропонувати медіа гонорари за те, щоб використовувати їхні матеріали для навчання свого штучного інтелекту. Розробник ChatGPT готовий виписувати чеки на суму від 1 до 5 мільйонів доларів на рік.

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The New York Times подав на компанію позов за порушення авторських прав. Поки триватиме слухання, OpenAI намагається домовитися з іншими великими гравцями медіаринку, аби уникнути судових турбот у майбутньому.

У списку медіа, які вже співпрацюють з OpenAI, є Axel Springer (власник Politico та Business Insider) та Associated Press. Точні фінансові дані угод невідомі, але в дотичних колах подейкують, що Axel Springer впродовж кількох років отримуватиме десятки мільйонів.

Google та Apple також активно намагаються укласти угоди з медіа та видавництвами, аби отримати контент для навчання штучного інтелекту. Перший має більше можливостей завдяки Google News, а Apple не шкодує грошей.

ЗМІ зрозуміли, що використання їхнього контенту для навчання ШІ може приносити великі прибутки, тому історія з судовими позовами та домовленностями буде тривати ще довго.