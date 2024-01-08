Немалые деньги за данные для обучения AI

Компания OpenAI начала предлагать медиа гонорары за использование их материалов для обучения своему искусственному интеллекту. Разработчик ChatGPT готов выписывать чеки на сумму от 1 до 5 миллионов долларов в год.

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The New York Times подал на компанию иск за нарушение авторских прав. Пока будет продолжаться слушание, OpenAI пытается договориться с другими крупными игроками медиа рынка во избежание судебных забот в будущем.

В списке медиа, которые уже сотрудничают с OpenAI, есть Axel Springer (владелец Politico и Business Insider) и Associated Press. Точные финансовые данные соглашений неизвестны, но в соприкасающихся кругах говорят, что Axel Springer на протяжении нескольких лет будет получать десятки миллионов.

Интересно! Google и Apple также активно пытаются заключить соглашения с медиа и издательствами, чтобы получить контент для обучения искусственному интеллекту. Первый имеет больше возможностей благодаря Google News, а Apple не жалеет денег.

СМИ поняли, что использование их контента для обучения ИИ может приносить большие прибыли, поэтому история с судебными исками и договоренностями будет продолжаться еще долго.