Немалые деньги за данные для обучения AI
Компания OpenAI начала предлагать медиа гонорары за использование их материалов для обучения своему искусственному интеллекту. Разработчик ChatGPT готов выписывать чеки на сумму от 1 до 5 миллионов долларов в год.
Интересно Украинский стартап привлек 500 тысяч долларов инвестиций – какую инновационную услугу он предлагает
The New York Times подал на компанию иск за нарушение авторских прав. Пока будет продолжаться слушание, OpenAI пытается договориться с другими крупными игроками медиа рынка во избежание судебных забот в будущем.
В списке медиа, которые уже сотрудничают с OpenAI, есть Axel Springer (владелец Politico и Business Insider) и Associated Press. Точные финансовые данные соглашений неизвестны, но в соприкасающихся кругах говорят, что Axel Springer на протяжении нескольких лет будет получать десятки миллионов.
СМИ поняли, что использование их контента для обучения ИИ может приносить большие прибыли, поэтому история с судебными исками и договоренностями будет продолжаться еще долго.