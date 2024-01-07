Успех украинских разработчиков

JobCannon – это украино-британский стартап, создавший платформу рекрутинга на основе искусственного интеллекта. Компания объявила, что Whitehill Capital вложил в нее 500 тысяч долларов.

Интересно Новый холдинг на 27 миллиардов долларов: как королевская семья Эмиратов хочет поразить мир бизнеса

Денежные средства удалось привлечь уже на начальном раунде инвестиций. Их должны потратить на разработку продукта и внедрение необходимых технологических решений.

Интересно! Whitehill Capital – это венчурная компания из Казахстана. Она специализируется на инвестициях в стартапы с большим потенциалом, когда они находятся на ранних этапах развития.

Этот раунд привлечения средств состоялся с участием Всемирного банка. Также известный инвестор может способствовать выходу компании на глобальный рынок корпоративного рекрутинга.

Сміливість – ознака успішних людей, які не женуться за трендами, а створюють їх. Зі Škoda Kamiq ви відчуєте це повною мірою! Завдяки емоційному дизайну компактний кросовер виділяється із загального потоку машин, а комфортний інтер’єр та продумані функції зроблять пересування міськими джунглями приємною забавою, навіть у понеділок чи в години пік.

Стартап JobCannon основан в 2022 году и быстро разросся в команду в 35 работников. Основное направление деятельности – использование искусственного интеллекта для отбора кандидатов, чтобы предлагать работодателям лучшие варианты.