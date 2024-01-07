Успех украинских разработчиков
JobCannon – это украино-британский стартап, создавший платформу рекрутинга на основе искусственного интеллекта. Компания объявила, что Whitehill Capital вложил в нее 500 тысяч долларов.
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Денежные средства удалось привлечь уже на начальном раунде инвестиций. Их должны потратить на разработку продукта и внедрение необходимых технологических решений.
Этот раунд привлечения средств состоялся с участием Всемирного банка. Также известный инвестор может способствовать выходу компании на глобальный рынок корпоративного рекрутинга.
Стартап JobCannon основан в 2022 году и быстро разросся в команду в 35 работников. Основное направление деятельности – использование искусственного интеллекта для отбора кандидатов, чтобы предлагать работодателям лучшие варианты.