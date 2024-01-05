Масштабирование крупной бизнес-империи

Крупнейшая на бирже Абу-Даби компания, возглавляемая ключевым членом королевской семьи ОАЭ, планирует создать новый холдинг. Его активы составят 27 миллиардов долларов, а секторы деятельности будут касаться разных секторов экономики, от финансовых услуг до горнодобывающей промышленности.

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Компания 2PointZero станет частью империи шейха Тахнуна бен Заида Аль Нагаяна Abu Dhabi International Holding Co. Ее общая стоимость оценивается примерно в 239 миллиардов долларов.

В новый холдинг войдет новый фонд Абу-Даби Lunate и компания International Resources Holding. Кроме того, сюда войдут следующие активы:

инвестиционная компания Chimera;

Beltone Financial;

криптомайнеры Citadel Technologies и Sagasse Investments.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Что известно о владельце империи

Шейх Тахнун бен Заид Аль Нагаян – брат президента ОАЭ, занимает должность советника по национальной безопасности. В настоящее время он является одним из самых влиятельных бизнесменов в мире.

Его инвесткомпания имеет годовой оборот в 300 миллиардов долларов. Кроме того, именно он является самым крупным кредитором страны. Что касается IHC, то ключевой актив империи за последние несколько месяцев вырос в стоимости на 3,2%, что повысило рыночную стоимость компании на 7,5 миллиарда долларов.