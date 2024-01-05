Масштабування великої бізнес-імперії

Найбільша на біржі Абу-Дабі компанія, яку очолює ключовий член королівської сім'ї ОАЕ, планує створити новий холдинг. Його активи складуть 27 мільярдів доларів, а сектори діяльності будуть стосуватися різних секторів економіки, від фінансових послуг до гірничодобувної промисловості.

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Компанія 2PointZero стане частиною імперії шейха Тахнуна бен Заїда Аль Нагаяна Abu Dhabi International Holding Co. Її загальна вартість оцінюється приблизно у 239 мільярдів доларів.

У новий холдинг увійде найновіший фонд Абу-Дабі Lunate та компанія International Resources Holding. Окрім того, сюди увійдуть такі активи:

  • інвестиційна компанія Chimera;
  • Beltone Financial;
  • криптомайнери Citadel Technologies і Sagasse Investments.

Що відомо про власника імперії

Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян – брат президента ОАЕ, займає посаду радника з національної безпеки. Наразі він є одним з найбільш впливових бізнесменів у світі.

Його інвесткомпанія має річний обіг у 300 мільярдів доларів. Окрім того, саме він є найбільшим кредитором країни. Що стосується IHC, то ключовий актив імперії за останні кілька місяців зріс у вартості на 3,2%, що підвищило ринкову вартість компанії на 7,5 мільярдів доларів.