Масштабування великої бізнес-імперії

Найбільша на біржі Абу-Дабі компанія, яку очолює ключовий член королівської сім'ї ОАЕ, планує створити новий холдинг. Його активи складуть 27 мільярдів доларів, а сектори діяльності будуть стосуватися різних секторів економіки, від фінансових послуг до гірничодобувної промисловості.

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Компанія 2PointZero стане частиною імперії шейха Тахнуна бен Заїда Аль Нагаяна Abu Dhabi International Holding Co. Її загальна вартість оцінюється приблизно у 239 мільярдів доларів.

У новий холдинг увійде найновіший фонд Абу-Дабі Lunate та компанія International Resources Holding. Окрім того, сюди увійдуть такі активи:

інвестиційна компанія Chimera;

Beltone Financial;

криптомайнери Citadel Technologies і Sagasse Investments.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Що відомо про власника імперії

Шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян – брат президента ОАЕ, займає посаду радника з національної безпеки. Наразі він є одним з найбільш впливових бізнесменів у світі.

Його інвесткомпанія має річний обіг у 300 мільярдів доларів. Окрім того, саме він є найбільшим кредитором країни. Що стосується IHC, то ключовий актив імперії за останні кілька місяців зріс у вартості на 3,2%, що підвищило ринкову вартість компанії на 7,5 мільярдів доларів.