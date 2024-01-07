Успіх українських розробників
JobCannon – це українсько-британський стартап, який створив платформу рекрутингу на основі штучного інтелекту. Компанія оголосила, що Whitehill Capital вклав у неї 500 тисяч доларів.
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Кошти вдалося залучити вже на початковому раунді інвестицій. Їх повинні витратити на розробку продукту та імплементацію необхідних технологічних рішень.
Цей раунд залучення коштів відбувся за участі Світового банку. Також відомий інвестор може сприяти на виходу компанії на глобальний ринок корпоративного рекрутингу.
Стартап JobCannon заснований у 2022 році і швидко розрісся до команди у 35 працівників. Основний напрям діяльності – використання штучного інтелекту для відбору кандидатів, аби пропонувати роботодавцям найкращі варіанти.