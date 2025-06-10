Прямі конкуренти стали партнерами – OpenAI залучає хмари Google

Компанія OpenAI, відома розробкою ChatGPT, уклала угоду з Google щодо використання її хмарних сервісів для розширення своїх обчислювальних потужностей.

Що відомо про нову угоду

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела, передає 24 Канал. Угода стала несподіваним кроком, адже обидві компанії – прямі конкуренти у сфері штучного інтелекту.

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Упродовж останніх років OpenAI тісно співпрацювала з Microsoft, яка інвестувала в компанію мільярди доларів та надала доступ до своїх хмарних ресурсів Azure. Але, за інформацією джерел, OpenAI шукала можливості зменшити залежність від одного партнера.

Відомо, що переговори з Google тривали кілька місяців, однак укласти угоду раніше було неможливо через обмеження, пов'язані з партнерством з Microsoft. Наразі ці умови переглядаються, зокрема щодо частки акцій Microsoft в OpenAI.

Що далі

Співпраця з Google дозволить OpenAI масштабувати навчання та запуск своїх моделей, зокрема GPT. Це також важливий крок для Google Cloud, яка намагається надолужити відставання у конкуренції з Amazon Web Services і Microsoft Azure.

На тлі новини акції Alphabet зросли на 2,1%, тоді як Microsoft втратила 0,6%.