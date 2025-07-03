OpenAI уклала рекордну угоду для розвитку ШІ – мільярди на обчислювальні потужності

Компанія OpenAI домовилась про масштабну угоду з Oracle щодо оренди обчислювальних потужностей. Ідеться про 4,5 гігавата ресурсів, які коштуватимуть приблизно 30 мільярдів доларів на рік.

Старт масштабного проєкту Stargate

Це одна з найбільших хмарних угод, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту, передає 24 Канал з посиланням на Financial Times. Контракт є частиною амбітного проєкту Stargate, який OpenAI реалізує разом із SoftBank.

Дивіться також OpenAI зупинила роботу на цілий тиждень через гігантську проблему

Мета проєкту – забезпечити необхідну інфраструктуру для створення надпотужних моделей ШІ, таких як ChatGPT, та заповнити попит на подібні продукти.

Oracle збудує дата-центри на 4,5 гігавата

Згідно з джерелами, Oracle побудує нові дата-центри у США, зокрема у Техасі, Мічигані, Вайомінгу, Джорджії, Пенсильванії та інших штатах. Потужність у 4,5 гігавата – це чверть від усіх обчислювальних ресурсів дата-центрів, які наразі діють у США.

Зауважте. Проєкт Stargate планує інвестувати до 500 мільярдів доларів у будівництво дата-центрів у США та за кордоном. Частина фінансування вже надійшла від засновників, зокрема Oracle, суверенного фонду Абу-Дабі MGX та інших інвесторів. Наразі мова про близько 50 мільярдів доларів внвестицій загалом.

Раніше Oracle офіційно повідомила про підписання контракту на хмарні послуги вартістю 30 мільярдів доларів на рік, не вказуючи замовника. За даними FT, ідеться саме про OpenAI.

Oracle злітає після новини про контракт

На тлі новин акції Oracle злетіли до рекордного рівня. Наприклад, у 2025 році Oracle заробила 10,3 мільярди доларів на дата-центрах. Тобто, новий контракт майже втричі перевищує весь поточний річний дохід компанії.

Oracle швидко наздоганяє інші хмарні сервіси і навіть виграє на тлі того, що інші гравці, як-от Microsoft, стикаються з обмеженнями масштабування.