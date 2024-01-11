Тепер користувачі зможуть купувати чат-ботів під свої потреби. Компанія OpenAI зробила новий крок на цьому ринку.

OpenAI продаватиме кастомізовані чат-боти

OpenAI таки запустив магазин кастомізованих чат-ботів ChatGPT Store. Раніше повідомлялося, що через скандальне звільнення та відновлення на посаді Сема Альтмана запуск проєкту відклали на листопад, але компанії вдалося здійснити запуск раніше.

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Новий магазин збиратиме чат-ботів, які користувачі створюють для різноманітних завдань, наприклад, версію ChatGPT, яка може навчати дитину математики або придумувати яскраві рецепти коктейлів,

– повідомили в OpenAI.

Скористатися послугами ChatGPT Store можуть користувачі, які мають платну підписку на ChatGPT. Також вони мають можливість ділитися своїми версіями штучного інтелекту та заробляти гроші.

Найпопулярніші чат-боти будуть на вершині рейтингу, також шукати продукти можна буде за категоріями. За словами АІ, користувачі створили вже 3 мільйони чат-ботів, але наразі невідомо, чи всі вони доступні у новому магазині.

Відкриття ChatGPT Store пов'язують з тим, що OpenAI активно шукає нові джерела фінансування та доходів. Навчання та підтримка штучного інтелекту коштує мільярди доларів, тож компанії потрібно демонструвати для інвесторів майбутні фінансові перспективи вже зараз.