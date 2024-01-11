OpenAI будет продавать кастомизированные чат-боты

OpenAI запустил магазин кастомизированных чат-ботов ChatGPT Store. Ранее сообщалось, что из-за скандального увольнения и восстановления в должности Сэма Альтмана запуск проекта отложили на ноябрь, но компании удалось осуществить запуск ранее.

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Новый магазин будет собирать чат-ботов, которые пользователи создают для различных задач, например, версию ChatGPT, которая может обучать ребенка математике или придумывать яркие рецепты коктейлей.

– сообщили в OpenAI.

Воспользоваться услугами ChatGPT Store могут пользователи, имеющие платную подписку на ChatGPT. Также они могут делиться своими версиями искусственного интеллекта и зарабатывать деньги.

Самые популярные чат-боты будут на вершине рейтинга, а также искать продукты можно будет по категориям. По словам АИ, пользователи создали уже 3 миллиона чат-ботов, но пока неизвестно, доступны ли они в новом магазине.

Открытие ChatGPT Store связывается с тем, что OpenAI активно ищет новые источники финансирования и доходов. Обучение и поддержка искусственного интеллекта стоит миллиарды долларов, так что компании нужно демонстрировать для инвесторов будущие финансовые перспективы уже сейчас.