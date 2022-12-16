Maxar, відому супутниковими знімками Маріуполя та Оленівки під час війни, купує інша компанія

Оператора та власника супутників Maxar Technologies Inc, відомого знімками лінії фронту російсько-української війни з космосу, продають іншій компанії. Новим власником стане американська Advent International.

З урахуванням боргу компанії, вартість угоди складе 6,4 мільярда доларів. За словами директора компанії-покупця Шоннела Малані, поглинання з боку Advent допоможе Maxar прискорити запланований запуск на орбіту нової групи супутників.

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Advent International купує Maxar Technologies Inc

На тлі новин про домовленість між компаніями, вартість акцій Maxar зросла на 120%. Впродовж року цінні папери оператора та власника супутників подешевшали на 23,5%, закривши день 15 грудня на рівні 23,10 долара за штуку.

За даними The Wall Street Journal, Advent погодилась сплатити 53 долари за одну акцію Maxar, а сума угоди склала близько 4 мільярдів доларів. З урахуванням боргу, який покриє група небанківських кредиторів, вартість загалом сягне 6,4 мільярда доларів.

Таким чином, угода стане однією із найдорожчих за останні декілька місяців, коли ринкові потрясіння і складне фінансове середовище ускладнили поглинання компаній.

До слова, Maxar, розташована у Вестмінстері, Колорадо, володіє та керує близько 90 супутниками на орбіті, що дозволяє їй отримувати чіткі та деталізовані зображення Землі з космосу. Технологія використовується для геопросторової розвідки та захисту, а також у Google Maps.

Зображення з лінії фронту російсько-української війни, які з'являються у ЗМІ, також часто надає саме Maxar. Зокрема, супутники компанії зафіксували наслідки трагедії в Оленівці, ситуацію на ЗАЕС, масові поховання в Ізюмі та Маріуполі, результати бавовни на російському аеродромі "Енгельс" тощо.

Компанія-покупець Advent зі штаб-квартирою у Бостоні, своєю чергою, відома мільярдними інвестиціями у приватні компанії галузей оборони, безпеки, кібербезпеки тощо. Зокрема, у її інвестиційному портфелі є такі компанії, як Cobham Advanced Electronics Solutions і Ultra Electronics Group, які тісно співпрацюють з Міноборони США.