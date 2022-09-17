15 вересня українська влада повідомила, що біля деокупованого Ізюма є ділянка, на якій більше сотні безіменних могил. Територія поховання доволі велика, про це свідчать знімки з супутника.

До теми Майже всі ексгумовані мають ознаки насильницької смерті, – Синєгубов про трагедію в Ізюмі

У Maxar показали світлини масових поховань біля Ізюма

У своєму твітері американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала світлини земної поверхні, на яких видно ліс, в якому загарбники влаштували кладовище.

Упродовж 6 місяців росіяни катували до смерті українців і кидали їхні тіла в братські могили поблизу міста Ізюм.

Супутникові світлини "Лісового кладовища": дивіться фото від Maxar

Страшніше за Бучу

Зараз відомо, що поблизу Ізюма нарахували 440 могил. У поліції Харківщини заявили, що всі тіла ексгумують та відправлять на судово-медичну експертизу. Слідство має встановити причини смерті всіх людей, щоб потім притягнути окупантів до відповідальності.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1570878489150226432?s=20&t=Xy76ZoDOzvW7vyS_rGo22w

Світова спільнота також відреагувала на звірства росіян. У своєму твітері президент Франції Еммануель Макрон написав, що засуджує найрішучішим чином злочини, скоєні в Ізюмі під час російської окупації.

Окрім того, Організація Об'єднаних Націй заявила, що відправить місію на Харківщину.

Варте уваги – Зеленський прокоментував звірства росіян в Ізюмі: дивіться відео