15 вересня українська влада повідомила, що біля деокупованого Ізюма є ділянка, на якій більше сотні безіменних могил. Територія поховання доволі велика, про це свідчать знімки з супутника.
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У Maxar показали світлини масових поховань біля Ізюма
У своєму твітері американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала світлини земної поверхні, на яких видно ліс, в якому загарбники влаштували кладовище.
Упродовж 6 місяців росіяни катували до смерті українців і кидали їхні тіла в братські могили поблизу міста Ізюм.
Супутникові світлини "Лісового кладовища": дивіться фото від Maxar
Страшніше за Бучу
Зараз відомо, що поблизу Ізюма нарахували 440 могил. У поліції Харківщини заявили, що всі тіла ексгумують та відправлять на судово-медичну експертизу. Слідство має встановити причини смерті всіх людей, щоб потім притягнути окупантів до відповідальності.
Світова спільнота також відреагувала на звірства росіян. У своєму твітері президент Франції Еммануель Макрон написав, що засуджує найрішучішим чином злочини, скоєні в Ізюмі під час російської окупації.
Окрім того, Організація Об'єднаних Націй заявила, що відправить місію на Харківщину.
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