75% бізнесів в Україні зросли після впровадження оплати карткою

Перехід на електронну оплату сприяє зростанню виручки та покращенню відвідуваності магазинів в Україні. 75% власників і керівників магазинів, які вже запровадили цифрові платежі, зауважили підвищення доходу.

Позитивна тенденція

Для багатьох малих і середніх бізнесів це стало помітним позитивним зрушенням. Про це повідомляє Visa з посиланням на результати власного дослідження Value of Acceptance, проведеного у жовтні 2024 року, передає 24 Канал.

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Дослідження також показало, що за останні 2 роки понад половина підприємців (58%) почали приймати оплату картками та іншими електронними способами. А ще понад 80% тих, хто досі працює виключно з готівкою, планують встановити термінали найближчим часом.

Водночас 83% продавців, які не приймають безготівкову оплату, визнали, що вже втрачали клієнтів через відсутність готівки у покупців,

– ідеться у дослідженні.

Переваги карткового розрахунку

Як серед підприємців, так і серед клієнтів, спостерігається зростання довіри до цифрових інструментів: 56% продавців і 53% покупців надають перевагу саме картковим розрахункам. Бізнеси відзначають, що електронні платежі допомагають зменшити кількість помилок, прискорюють обслуговування і скорочують черги.

Довідка. Опитування провів аналітичний центр 4SiGHT Research & Analytics методом онлайн-інтерв’ю серед 302 представників мікро- та малого бізнесу.