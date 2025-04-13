Положительная тенденция

Для многих малых и средних бизнесов это стало заметным положительным сдвигом. Об этом сообщает Visa со ссылкой на результаты собственного исследования Value of Acceptance, проведенного в октябре 2024 года, передает 24 Канал.

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Исследование также показало, что за последние 2 года более половины предпринимателей (58%) начали принимать оплату карточками и другими электронными способами. А еще более 80% тех, кто до сих пор работает исключительно с наличными, планируют установить терминалы в ближайшее время.

В то же время 83% продавцов, которые не принимают безналичную оплату, признали, что уже теряли клиентов из-за отсутствия наличных у покупателей,

– говорится в исследовании.

Преимущества карточного расчета

Как среди предпринимателей, так и среди клиентов, наблюдается рост доверия к цифровым инструментам: 56% продавцов и 53% покупателей предпочитают именно карточные расчеты. Бизнесы отмечают, что электронные платежи помогают что электронные платежи помогают уменьшить количество ошибок, ускоряют обслуживание и сокращают очереди.

Справка. Опрос провел аналитический центр 4SiGHT Research & Analytics методом онлайн-интервью среди 302 представителей микро- и малого бизнеса.